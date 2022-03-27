Через російську агресію пошкоджені 264 лікарні, 13 із них знищені повністю – Ляшко

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пошкоджені 264 заклади охорони здоров’я – про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону 27 березня.

«З початку війни всього пошкоджено 264 заклади охорони здоров’я. Це як лікарні спеціалізованої медичної допомоги, так і амбулаторії сімейної медицини. 13 лікарень знищені повністю, вони вже відновленню не підлягають. На їхньому місці ми будемо будувати нові, ще гарніші, ще якісніші», – сказав міністр.

За його даними, обстріли пошкодили та вивели з ладу 65 автомобілів екстреної медичної допомоги.

«Шість медиків загинули, 18 мають тяжкі поранення, перебувають у лікарні, відновлюють своє здоров’я», – додав Ляшко.

Крім того, міністр нагадав, що пандемія коронавірусної хвороби, попри зниження уваги до неї, не завершилася. Наразі в лікарнях із COVID-19 перебувають 4 038 пацієнтів, які отримують, в тому числі, кисневу терапію.

Ляшко також розповів, що на час воєнного стану уряд скасував електронні направлення до лікарів. Відтак переселенці можуть звертатися до медиків за місцем перебування, в тому числі до сімейних лікарів.

«В умовах воєнного стану діє система самозвернення, тому спокійно звертайтеся й отримуйте медичну допомогу навіть у того сімейного лікаря, з яким у вас не підписана декларація. Якщо вам відмовляють у наданні медичної допомоги, не хочуть приймати з будь-яких причин, телефонуйте на гарячу лінію: 0-800-60-20-19», – закликав міністр.

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Також він повідомив про нараду з міністрами охорони здоров’я країн Євросоюзу минулого тижня.

«Мене запевнили всі міністри про те, що українці отримують медичну допомогу безкоштовно в повному обсязі на території країн ЄС. Якщо є будь-які питання, звертайтеся до нашого посольства в тій країні, де перебуваєте», – порадив він.

За словами голови МОЗ, відомство також опікується організацією лікування хворих дітей і поранених цивільних за кордоном. Наразі 339 людей направлені на лікування в медичних закладах країн Євросоюзу.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».