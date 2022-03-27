Поліція Луганщини і Донеччини повідомляє про обстріли цивільних об’єктів, є загиблі та поранені

Національна поліція Донеччини повідомила вранці 27 березня, що впродовж минулої доби обстрілів з боку військ Росії зазнали 6 населених пунктів області, є загиблі та поранені цивільні жителі. Правоохоронці додали, що внаслідок ударів пошкоджені щонайменше 35 цивільних об’єктів, серед яких – житлові будинки, зерносховище.

«Упродовж минулої доби найгарячішими точками Донеччини стали Маріуполь, Мар’їнка, Красногорівка, Нью-Йорк, Велика Новосілка, Новолуганське. Ворог обстрілював мирне населення з реактивних систем залпового вогню з касетними боєприпасами, артилерійської зброї. Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Національна поліція Луганщини повідомила вранці 27 березня, що впродовж минулої доби війська Росії здійснили 28 артилерійських та авіаційних обстрілів міст Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Попасної, Кремінної та Новотошківського. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирних мешканців, зазначили правоохоронці.

«Внаслідок руйнування одного з будинків у місті Рубіжному під завалами опинились місцеві мешканці, у тому числі дитина. Обстрілами пошкоджено 16 об’єктів інфраструктури – багатоповерхові та приватні будинки, будівлі об’єктів культури, магазини, гаражі. У деяких будинках після обстрілів розпочались пожежі», – йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці додали, що в місті Лисичанську оперативники затримали чоловіка, який, за їхніми даними, передавав військам РФ інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та корегував обстріли противника.

«Поліцейські продовжують працювати у посиленому режимі в умовах воєнного стану та документують всі факти воєнних злочинів, здійснюють патрулювання та виявлення мародерів», – наголошують поліцейські Луганщини.

За даними Офісу генпрокурора України, від часу масштабного вторгнення військ Росії зареєстровано 2905 «злочинів за статтею 438 КК України – порушення законів та звичаїв ведення війни».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 1081 і поранення 1707 цивільних людей через війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 24 березня. УВКПЛ ООН додало, що реальні цифри – «значно вищі», оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, а багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».