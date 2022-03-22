Венеційська комісія засудила акт агресії Росії проти України – КСУ

Венеційська комісія рішуче засудила акт агресії Росії проти України, повідомляє пресслужба Конституційного суду України з посиланням на нещодавнє засідання комісії.

«Комісія рішуче засуджує цей здійснений Російською Федерацією акт агресії та оплакує втрачені людські життя й досадує з приводу нищівних руйнувань в Україні. Комісія, повна назва якої – «Європейська комісія за демократію через право», цілковито віддана висловленій в преамбулі Статуту Ради Європи справі домагатися миру на засадах справедливості та міжнародної співпраці, що є життєдайним для збереження людства й цивілізації. Комісія висловлює свою неподільну солідарність з Україною, котра веде бій за захист наших спільних європейських принципів і цінностей – демократії, людських прав і правовладдя», – цитує КСУ заяву Венеційської комісії.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».