В Авдіївці війська РФ застосували фосфорні боєприпаси – голова Донецької ОВА

В Авдіївці Донецької області війська Росії застосували фосфорні боєприпаси. Про це в телеграмі 26 березня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«В Авдіївській промці російські фашисти застосували фосфорні боєприпаси. Наслідки цих обстрілів зараз встановлюємо», – зауважив він.

24 березня голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські війська скинули фосфорні бомби на місто Рубіжне.

Про використанні російськими військами фосфорних боєприпасів у районі міст Ірпеня та Гостомеля Київської області 23 березня повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин. І нагадав, що використання таких видів зброї проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року.

Українська влада і раніше повідомляла, що військові РФ використовують у війні проти України заборонені фосфорні бомби. Повідомлялося про такі факти у Краматорську (Донецька область), в районі Попасної (Луганська область).

Сама Росія інформацію про можливе застосування своєю армією фосфорних боєприпасів під час війни в Україні не коментувала.

США раніше висловили свою стурбованість тим, що Росія застосовує в Україні заборонені види зброї.

Російське широкомасштабне вторгнення в Україну розпочалося 24 лютого. За місяць боїв, за оцінкою західних розвідок, поставлені РФ військові цілі не були досягнуті. Останніми днями просування російських військ практично зупинилося.

Президент США Джо Байден заявив, що російський президент Володимир Путін «притиснутий спиною до стіни» – через відсутність успіхів російської армії в Україні, і через це він може вдатися до агресивнішої тактики. Президент США також висловив побоювання, що Росія може використати в Україні хімічну зброю, і попередив Москву про наслідки такого рішення.

Масштабна війна Росії проти України триває 31-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.