ВООЗ зафіксувала 64 напади на медустанови за місяць війни Росії проти України

Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 64 атаки на медичні установи в Україні з часу повномасштабного вторгнення Росії, повідомила ВООЗ у своєму пресрелізі, дані в якому актуалізовані станом на 22 березня.

Організація підтверджує 15 смертей і 37 поранень унаслідок цих атак і «найрішучіше засуджує ці напади».

«Напади на охорону здоров’я є порушенням міжнародного гуманітарного права, а також тривожно поширеною тактикою війни – вони руйнують критичну інфраструктуру, але, що ще гірше, вони руйнують надію, – сказав д-р Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні. – Вони позбавляють і без того вразливих людей турботи, яка часто є питанням життя чи смерті. Медзаклади і медпрацівники не є – і ніколи не повинні бути – мішенню».

Близько 1000 медичних закладів знаходяться поблизу ліній конфлікту або перебувають у змінених зонах контролю. Наслідок цього – обмежений доступ або відсутність доступу до ліків, закладів та медичних працівників – означає, що лікування хронічних захворювань майже припинилося.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і – окремо від нього – голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель – 17 березня звинуватили Росію у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

Блінкен сказав, що погоджується з оцінкою президента США Джо Байдена, який назвав президента Росії Володимира Путіна «воєнним злочинцем».

Війна Росії проти України триває вже місяць, від 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, попри численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.