МОЗ: війська РФ на сьогодні обстріляли 135 лікарень в Україні, 9 – повністю зруйновані

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські військові обстріляли135 лікарень, дев’ять – повністю зруйновані, повідлмив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
«135 лікарень було обстріляно, 9 лікарень зруйновано вщент і їх уже неможливо відновити. На їх місці потрібно будувати нові лікарні. 43 машини екстреної медичної допомоги обстріляно, шість медичних працівників вбито, 16 мають тяжкі поранення», – повідомив міністр.
Він нагадав, що 20 березня в заручники до окупантів потрапила бригада екстреної медичної допомоги, яка супроводжувала гуманітарну колону.
«Такого не було, напевно, ніде у світі. Таке роблять тільки російські терористи на території нашої країни. На щастя, бригада жива і сьогодні її вже повернули», – сказав Ляшко.
Російське військове вторгнення в Україну почалося 24 лютого з ракетних обстрілів та бомбардувань аеродромів та об’єктів військової інфраструктури. Однак пізніше російська армія почала обстрілювати ракетами та бомбардувати цивільне населення, вражаючи житлові квартали, пологові будинки, лікарні, школи, дитсадки та церкви.
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