МОЗ: в Україні від початку війни провели 5 трансплантацій

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що в Україні від початку вторгнення Росії провели п’ять трансплантацій.

«Лікарі Першого територіального медичного об’єднання Львова у березні провели п’ять трансплантацій органів від посмертних донорів, пересадивши серце і чотири нирки. Дві нирки пересадили евакуйованим зі столиці дітям. 15-річний Сашко та 12-річний Юрко «жили» в «Охматдиті». Сашко мав проблеми з нирками від народження, Юрку ускладнення дала ангіна», – повідомили у МОЗ.

У міністерстві додали, що з початком воєнних дій дітей евакуювали до Львова. «Там 12 березня команда фахівців Першого медичного об’єднання Львова провела операції з пересадки нирок. Донором для дітей став 29-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Окрім нирок, лікарі пересадила серце 40-річному чоловікові з Чернівців», – йдеться в повідомленні.

За кілька днів до цього – 7 березня – лікарі у Львові виконали ще дві трансплантації нирок. «Органи отримали 19-річна дівчина з Івано-Франківська і 37-річна жінка з Тернополя. Обидві мали ниркову недостатність і також перебували на гемодіалізі. Донором для них став 40-річний чоловік, що помер в Івано-Франківській обласній лікарні внаслідок інсульту», – додали у МОЗ.

За даними міністерства, у 2021 році вдвічі менше пацієнтів відправили на трансплантацію за кордон, оскільки «переважна більшість українців отримали цю медичну допомогу вдома». Загалом минулого року в Україні провели понад 300 трансплантацій, це – вдвічі більше, ніж у 2020 році і майже вчетверо більше, ніж у 2019-му. У МОЗ уточнили, що для пацієнтів операції з трансплантації є безкоштовними, кошти на їх проведення виділяє держава.