МОЗ: понад 900 млн грн передбачено в держбюджеті на систему трансплантації

Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що в державному бюджеті на 2022 рік на фінансування програми з трансплантації передбачено 939,5 мільйонів гривень.

«Це в півтора раза більше, ніж минулого року, і у 8 разів більше, ніж позаминулого. Тоді на трансплантацію було передбачено фінансування у розмірі 592 млн грн і 112 млн грн відповідно», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ заявили, що спрямування коштів держбюджету на розвиток вітчизняної трансплантації забезпечує кращий доступ пацієнтів до високотехнологічної медичної допомоги і, «як результат, збільшує кількість врятованих життів українців».

Напередодні у МОЗ повідомили, що в Україні від початку року провели близько 30 трансплантацій, а минулий рік став для розвитку вітчизняної трансплантації «роком прориву». Було зроблено понад 300 трансплантацій.

Наразі в Україні діють 29 центрів трансплантації.