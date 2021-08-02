У Черкасах вперше провели пересадку серця – МОЗ

У Черкасах лікарі вперше провели операцію з вилучення серця, нирок та печінки від одного донора для їх подальшої трансплантації декільком пацієнтам, повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

За повідомленням, операцію провели 29 липня на базі Третьої Черкаської міської лікарні швидкої медичної допомоги.

«За інформацією Українського центру трансплант-координації, серце пересадили 59-річному пацієнту в Черкаському обласному кардіологічному центрі. Пересаджувати його черкаським хірургам допомагали колеги з Національного Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова», – повідомили у МОЗ.

За даними міністерства, дві донорські нирки були пересаджені в Черкаському обласному онкологічному диспансері, печінку донора перевезли до Національного інституту хірургії і трансплантології, де її отримав 58-річний чоловік, який вже декілька років перебував у листі очікування.

«Трансплантація стала можливою після згоди родичів на пожертвування органів донора. Пацієнт переніс важку черепно-мозкову травму, яка призвела до смерті головного мозку і не залишила йому жодних шансів на життя», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ додали, що стан пацієнтів – стабільний, попереду на них чекає реабілітація.

Раніше в МОЗ повідомили, що за перше півріччя 2021 року українські лікарі здійснили 126 операцій із пересадки органів.