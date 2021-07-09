За першу половину 2021 року в Україні здійснили 126 трансплантацій – МОЗ

За перше півріччя 2021 року українські лікарі здійснили 126 операцій із пересадки органів, повідомляє Міністерство охорони здоров’я 9 липня.

За даними Українського центру трансплант-координації, на які посилається МОЗ, з січня по червень у Україні зробили:

93 пересадки нирки

22 пересадки печінки

11 пересадок серця

При цьому 64 пересадки здійснили від донорів посмертно, додають у міністерстві. Торік ця цифра складала 29 операцій.

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«Загалом в системі трансплантації в 2021 році було залучено 20 центрів. Для ведення усіх випадків була задіяна Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин, яка працює в Україні з 1 січня 2021 року», – йдеться в повідомленні МОЗ.

У січні 2021 року тодішній міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що за минулий рік в Україні провели щонайменше 118 трансплантацій.