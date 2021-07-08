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Новини | Коронавірус

Дві дози вакцини від COVID-19 отримав 1 мільйон українців – МОЗ

До листа очікування щеплення, за даними міністерства записалися 782 692 людини

Понад 1 мільйон людей в Україні отримали дві дози вакцини від коронавірусної хвороби, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 178 592 людини, з них отримали одну дозу – 2 178 590 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 018 258 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 196 848 щеплень», – йдеться в повідомленні відомства.

За добу 7 липня, як повідомляє МОЗ, проти COVID-19 щепилися 104 680 людей. З них одну дозу отримали 42 029 людей, дві дози – 62 651.

До листа очікування щеплення, за даними міністерства записалися 782 692 людини.

За офіційними даними, за весь час пандемії в Україні захворіли понад 2,23 мільйона людей, 52 560 хворих померли.

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Перепочинок від ковіду: як живе Україна між хвилями коронавірусу? (відео)

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