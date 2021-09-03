Вперше в Україні провели посмертну пересадку печінки в приватній клініці – МОЗ

В Україні вперше здійснили посмертну трансплантацію печінки у приватному медичному закладі, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
За повідомленням, доноркою стала 40-річна жінка, в якої консиліум лікарів встановив смерть мозку. Родичі покійної дозволили провести пересадку печінки, серця та нирок.
МОЗ не називає приватний заклад, який здійснив пересадку печінки.
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«Підбір пари «донор – реципієнт» здійснила Єдина державна інформаційна система з трансплантації. При цьому було врятовано ще декілька життів. Трансплантацію серця провели в Інституті серця. Цей орган отримав пацієнт із рідкісною групою крові. Нирки отримали пацієнти клінік Київського міського центру нефрології та діалізу та Київської обласної лікарні», – йдеться в повідомленні.
Міністерство додає, що стан усіх реципієнтів стабільний, та висловлює співчуття близьким донорки.
У грудні 2020 року Клінічна лікарня швидкої допомоги міста Львова повідомила про першу в західній Україні операцію з трансплантації печінки.
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