Вперше в Україні провели посмертну пересадку печінки в приватній клініці – МОЗ

В Україні вперше здійснили посмертну трансплантацію печінки у приватному медичному закладі, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За повідомленням, доноркою стала 40-річна жінка, в якої консиліум лікарів встановив смерть мозку. Родичі покійної дозволили провести пересадку печінки, серця та нирок.

МОЗ не називає приватний заклад, який здійснив пересадку печінки.

Читайте також: У Черкасах вперше провели пересадку серця – МОЗ

«Підбір пари «донор – реципієнт» здійснила Єдина державна інформаційна система з трансплантації. При цьому було врятовано ще декілька життів. Трансплантацію серця провели в Інституті серця. Цей орган отримав пацієнт із рідкісною групою крові. Нирки отримали пацієнти клінік Київського міського центру нефрології та діалізу та Київської обласної лікарні», – йдеться в повідомленні.

Міністерство додає, що стан усіх реципієнтів стабільний, та висловлює співчуття близьким донорки.

У грудні 2020 року Клінічна лікарня швидкої допомоги міста Львова повідомила про першу в західній Україні операцію з трансплантації печінки.