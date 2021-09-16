В Україні вперше здійснили трансплантацію кісткового мозку дорослому від неродинного донора – Ляшко

В Україні успішно здійснили першу операцію трансплантації кісткового мозку дорослому від неродинного донора, повідомив 16 вересня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Сьогодні зустрівся з надзвичайно мужньою і водночас тендітною 18-річною Еліною. Саме їй 19 серпня лікарі Черкаського обласного онкологічного диспансеру спільно з командою відділення трансплантації кісткового мозку лікарні «Охматдит» уперше в країні пересадили кістковий мозок. Завдяки Українському реєстру донорів кісткового мозку у Світовому реєстрі вдалося знайти повністю сумісного донора. І наша команда лікарів провела операцію. Я вдячний лікарям, медсестрам, лаборантам та усім, хто був причетним до процесу трансплантації. Це командна робота і вона вдалася! Мрія Еліни обійняти нарешті свою маму сьогодні здійснилася», – написав міністр у фейсбуці.

Віктор Ляшко додав, що «ми робимо все можливе, щоб більше не потрібно було їхати за кордон робити трансплантацію кісткового мозку». За його словами, в проєкті бюджету на 2022 рік закладено 789,5 мільйона гривень на трансплантацію.