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Війська РФ обстріляли центр Харкова ракетами із кораблів – голова ОВА

Харків, 2 березня 2022 року

Російські військові минулої завдали 44 удари по Харкову, зокрема, обстріляли центр міста ракетами «Калібр» із кораблів Чорноморського флоту РФ, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За минулу добу росіяни завдали 44 удари, активізувалися РСЗВ «Град» і «Ураган» – 140 разів. По центру міста окупанти із кораблів Чорноморського флоту РФ випустили ракети «Калібр», – написав Синєгубов у телеграмі.

Щодо Харківської області, то, за словами голови ОВА, 23 березня відбувся обстріл Старого Салтова, зранку обстріляний Золочів, є постражалі.

«Тривають бої в Ізюмському районі. Хоча росіяни і намагаються посилити напрямок, українська армія відбиває всі атаки, неподалік м. Ізюм ЗСУ збили ще два російських літаки. Росіяни продовжують терор проти представників органів місцевого самоврядування. Циркунівський сільський голова Микола Сікаленко досі перебуває в полоні ворога. Окупанти два дні тому викрали його з власного будинку», – додав він.

Масштабна війна Росії проти України триває 29-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.

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