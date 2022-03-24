Як допомогти дитині пережити стрес через війну – розповідає дитячий омбудсмен України Дар’я Герасимчук

Від початку масштабної війни в Україні загинули 128 дітей, поранені щонайменше 172 дитини, повідомляє Офіс генерального прокурора. У повідомленні уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової зазначається, що встановити точну кількість убитих та поранених дітей в умовах активних військових дій та окупації окремих територій неможливо. Також омбудсмен збирає інформацію про обстріл навчальних закладів. Усього, за даними ОГП, від початку масштабної війни були пошкоджені майже 566 шкіл, 73 – знищені повністю. Про ситуацію журналісти телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», запитали в уповноваженої президента України з прав дитини Дар’ї Герасимчук.

– Ви говорили про дивовижну можливість і якісь батьківські якості українців, про те, як, незважаючи на те, що відбувається, люди дуже намагаються допомагати, вони передають один одному інструкції, як їм поводитися, якщо вони бачать на вулиці дитину без дорослих. Ви не могли б розповісти про те, як зараз влаштоване це інформування і як надається допомога дітям в Україні в умовах війни?

Ми майже на початку війни зробили чат-бот у телеграмі «Дитина не сама»

– Ви абсолютно вірно сказали, що українці показують зараз неймовірні, найкращі, найкрутіші якості будь-якої нації, які тільки можуть бути. І справді, багато хто готовий був взяти дитину в свою сім’ю, подарувати свою сім’ю дитині, яка цього потребує. Ми майже на початку війни зробили чат-бот у телеграмі, який називається «Дитина не сама». У цьому чат-боті є чіткі інструкції та алгоритм дій, що має робити людина, якщо бачить на вулиці дитину, яка без дорослих залишилась з якоїсь причини. Також є там алгоритм, що робити, якщо ти втратив свою дитину, куди звертатись і які твої дії. Також там є можливість подати заявку, щоб стати тимчасовою сім’єю дитини, тобто тимчасово дати притулок дитині. Але на сьогоднішній момент за понад два тижні роботи цього чат-боту ми отримали понад 13 тисяч заявок від українських сімей.

Ми зараз не розглядаємо взагалі можливості розміщення українських дітей у сім’ях іноземних громадян, лише установи

Також хочеться сказати, що дуже багато наших іноземних друзів, партнерів, які хотіли б також допомогти нашим українським дітям, і на сьогодні є можливість, лише якщо організовані групи дітей приїжджають до закладу та заявки подають лише іноземні організації. Тобто ми зараз не розглядаємо взагалі можливості розміщення українських дітей у сім’ях іноземних громадян, лише установи. Чому? Тому що дуже важливо, щоб наші діти з однієї дуже небезпечної ситуації не потрапили до іншої дуже небезпечної ситуації. Тому на сьогоднішній момент умови такі.

Звичайно, ми дуже сподіваємось на те, що одразу після нашої перемоги ми зможемо подарувати кожній дитині сім’ю, щоб діти не жили в установах, щоб діти не були самі. І також хочеться сказати, що на сьогоднішній момент уряд України робить все для того, щоб захистити українських дітей та дати можливість їм бути якнайшвидше поряд з рідними та близькими людьми, тому сьогодні з’явилась спрощена процедура оформлення спорідненої опіки над дітьми, які зараз отримали таку необхідність. Цей тимчасовий захід спрощений працюватиме лише на час воєнного стану в Україні.

З’явилась спрощена процедура оформлення спорідненої опіки над дітьми

– Я читала одну з публікацій, у якій ви давали поради батькам про те, як поводитися з дитиною у воєнний час, у тому числі коли ти бачиш поранених чи загиблих людей на вулицях. Війна – це травма для будь-якої людини, навіть дорослої. Наскільки важко дітям пережити те, що вони бачать протягом останнього місяця в Україні?

– Так, коли запитують про кількість постраждалих дітей в Україні, я говорю, що це абсолютно кожна дитина в Україні. Якщо дитина не бачила вибухів завдяки щасливому випадку, обов’язково хтось з її рідних це бачив.

Дуже важливо намагатися спілкуватися з дитиною про те, що відбувається довкола

І вона це чує, вона бачить переживання дорослих людей, тому дуже важливо, щоб усі дорослі, які зараз перебувають поряд зі своєю дитиною, не забували про те, що їхній емоційний стан переходить на дитину. Дуже важливо намагатися спілкуватися з дитиною про те, що відбувається довкола.

Не треба приховувати те, що зараз війна, не треба приховувати і говорити, що тих людей, яких ти бачиш, вони не загинули, вони просто сплять, але треба намагатися все-таки захистити дітей від максимальної кількості страшних відео, фотографій та всього, що вони можуть побачити на вулиці, все-таки треба постаратися прикрити очі і щоб у дитячій психіці це не закарбувалося. Хоча, на жаль, виття сирен віддрукується абсолютно у свідомості кожної дитини України, це точно, у будь-якому куточку України.

Ми вийшли з проханням від медиків, щоб кожен з батьків зараз зробив спеціальну бирку для своєї дитини

А також буквально сьогодні ми вийшли з проханням від медиків обов'язково, щоб кожен з батьків зараз зробив спеціальну бирку для своєї дитини, за можливості кілька, розкласти їх у рюкзачок дитині, у всі кишені, можливо, повісити на шию як браслет, дати дитині, де будуть вказані прізвище, ім’я, по батькові дитини, вік чи дата народження, контактний номер телефону батьків та інших родичів в інших регіонах України, група крові та перелік хронічних захворювань, алергія.

Тому що саме ця інформація може допомогти медикам якнайшвидше надати правильну медичну допомогу, тому що ми сьогодні (23 березня – ред.) з вами чули цифру 167 (станом на 24 березня, за даними ОГП, 172 дитини поранені – ред.), це важко поранених дітей, які зараз перебувають у лікарнях України, або ті, які вже переміщені до лікарень інших країн. Але кількість потерпілих дітей, тих дітей, які отримали ті чи інші травми, є значно більшою. І також ми не можемо сказати точних цифр через те, що ми не можемо знати про кількість постраждалих дітей на тимчасово окупованих територіях, з якими зв'язку зараз немає.

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