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Україна отримала 50 автомобілів швидкої допомоги з-за кордону – МОЗ

Такі «щвидкі» дозволяють евакуювати до 4 поранених одночасно, зазначають у МОЗ

Україна отримала 50 машин швидкої допомоги від міжнародних партнерів, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Автівки Mercedes мають високу прохідність, відповідний рівень захисту та обладнання, необхідне для порятунку життя в умовах бойових дій. «Швидкі» дозволяють евакуювати до 4 поранених одночасно», – зазначають у відомстві.

У МОЗ додають, що машини передадуть для потреб Збройних сил України. Частину автівок вже доставлено в регіони, де тривають активні бойові дії.

З початку вторгнення РФ Україна отримує гуманітарну, військову та іншу допомогу від країн Заходу для протистояння загарбникам.

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