Російські військові обстріляли меморіал жертвам Голокосту під Харковом – поліція

Російська армія обстріляла меморіал жертвам Голокосту в Дробицькому Яру під Харковом. Про це 27 березня повідомили у Національній поліції України.

«Попередньо, снаряди влучили в Менору і постамент. Поліція зафіксувала подію і продовжуватиме документувати воєнні злочини росії на території міста Харкова та області», – мовиться у повідомленні поліції.

Дробицький Яр – місце масового вбивства єврейського населення Харкова нацистами у Другу світову війну. Меморіальний парк і музей Дробицький Яр присвячені цим подіям.

«Сьогодні українців знищує російська армія – з важкого озброєння російські окупанти обстрілюють так звані «спальні райони», де немає жодного військового об’єкту, черги цивільних людей за гуманітарною допомогою, меморіальні комплекси, встановлені в пам’ять про жертв, які загинули від рук фашистів під час Другої світової війни», – заявляють українські правоохоронці.

1 березня російська армія обстріляла телевежу в Києві, під час обстрілу постраждала також місцевість Бабин Яр. Тут німці масово розстрілювали євреїв, ромів та українців під час Другої світової війни.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну продовжується з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території і називає це «спеціальною операцією», яка має на меті «демілітаризацію та денацифікацію».