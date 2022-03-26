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Політика

Демографічна спецоперація Путіна. Вигнання – ще одне обличчя війни

Італія. Під час акції протесту проти російського вторгнення до України. Мілан березень 2022 року
(Рубрика «Точка зору, спеціально для Крим.Реалії)

Те, що ми спостерігаємо останніми днями, можна назвати поєднанням війни та спецоперації. Війна – просування окупаційних військ, обстріли міст, спроби оточення, провокування гуманітарної катастрофи. Але є ще й путінська спецоперація – фактичне вигнання населення з рідних місць.

Нам часто здається, що Володимир Путін нелогічний і рвучкий у своїх діях. Але якщо припустити, що він просто хоче «зачистити» територію від небажаного населення, можна легко знайти логіку в кожному обстрілі, в кожній гуманітарній катастрофі, в кожному зірваному гуманітарному коридорі. Створити нестерпні умови для життя, змусити виїхати, домогтися того, щоб життя в містах завмерло.

Харків і Маріуполь – ідеальні приклади такої «зачистки», але хто сказав, що Путін зупиниться? Можуть нагадати, що після окупації 2014 такого не було. Але я б із цим не погодився. З окупованих районів Донецької та Луганської областей втекли сотні тисяч людей, більшість – на території, які контролював український уряд. Зараз втеча людей триває.

Щодня я зустрічаю на заході України людей зі Слов'янська чи Краматорська. Люди, які вже пережили російське «визволення», не хочуть стикатися з ним знову.

У Москві, по суті, зробили все можливе, щоб розбавити населення Криму

З Криму відтік людей був, звичайно, меншим. Проте великим було переселення людей з континентальної Росії на окуповану територію. У Москві, по суті, зробили все можливе, щоб розбавити населення Криму, яке вважалося зіпсованим українськими політичними процесами – всіма цими виборами, мітингами, незалежною журналістикою.

Не випадково вже незабаром після окупації до Криму стали приїжджати нові мешканці, серед яких було чимало представників російських спецслужб і силових структур. Так би мовити, приглянути за місцевим населенням. І це теж важлива частина путінської спецоперації. Демографічної. Операції із залякування, вигнання, заміщення місцевого населення. Просто у цієї операції – різні обличчя.

Одне обличчя – у Криму, інше – на окупованому Донбасі. І тепер ми бачимо третє, найстрашніше – по всій Україні.

Наслідки російських авіаударів та обстрілів на супутникових знімках: руйнування у Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові
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Наслідки російських авіаударів та обстрілів на супутникових знімках: руйнування у Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал​ публікації – на сайті Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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