Демографічна спецоперація Путіна. Вигнання – ще одне обличчя війни

Те, що ми спостерігаємо останніми днями, можна назвати поєднанням війни та спецоперації. Війна – просування окупаційних військ, обстріли міст, спроби оточення, провокування гуманітарної катастрофи. Але є ще й путінська спецоперація – фактичне вигнання населення з рідних місць.

Нам часто здається, що Володимир Путін нелогічний і рвучкий у своїх діях. Але якщо припустити, що він просто хоче «зачистити» територію від небажаного населення, можна легко знайти логіку в кожному обстрілі, в кожній гуманітарній катастрофі, в кожному зірваному гуманітарному коридорі. Створити нестерпні умови для життя, змусити виїхати, домогтися того, щоб життя в містах завмерло.

Харків і Маріуполь – ідеальні приклади такої «зачистки», але хто сказав, що Путін зупиниться? Можуть нагадати, що після окупації 2014 такого не було. Але я б із цим не погодився. З окупованих районів Донецької та Луганської областей втекли сотні тисяч людей, більшість – на території, які контролював український уряд. Зараз втеча людей триває.

Щодня я зустрічаю на заході України людей зі Слов'янська чи Краматорська. Люди, які вже пережили російське «визволення», не хочуть стикатися з ним знову.

У Москві, по суті, зробили все можливе, щоб розбавити населення Криму

З Криму відтік людей був, звичайно, меншим. Проте великим було переселення людей з континентальної Росії на окуповану територію. У Москві, по суті, зробили все можливе, щоб розбавити населення Криму, яке вважалося зіпсованим українськими політичними процесами – всіма цими виборами, мітингами, незалежною журналістикою.

Не випадково вже незабаром після окупації до Криму стали приїжджати нові мешканці, серед яких було чимало представників російських спецслужб і силових структур. Так би мовити, приглянути за місцевим населенням. І це теж важлива частина путінської спецоперації. Демографічної. Операції із залякування, вигнання, заміщення місцевого населення. Просто у цієї операції – різні обличчя.

Одне обличчя – у Криму, інше – на окупованому Донбасі. І тепер ми бачимо третє, найстрашніше – по всій Україні.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал​ публікації – на сайті Крим.Реалії

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