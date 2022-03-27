Російські війська розстріляли авто на Харківщині, загинули двоє дорослих і дитина – ОГП

Офіс генерального прокурора повідомив 27 березня про розслідування обстрілу російськими військовими цивільного автомобіля на Харківщині, через який загинули троє людей.

«За даними слідства, на автодорозі між селом Шевелівка та селом Гусарівка Ізюмського району російські військовослужбовці обстріляли автомобіль, в якому перебувала родина. Загинули двоє дорослих та 3-річна дитина», – йдеться в заяві Офісу.

За повідомленням, розслідування веде обласне управління Служби безпеки України. Воно відкрите за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

За даними Офісу генпрокурора України, від часу масштабного вторгнення військ Росії зареєстровано 3 003 воєнних злочинів та злочинків агресії.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».