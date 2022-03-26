ОГП: від початку вторгнення Росії в Україні загинули 136 дітей, 199 – поранені

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 136 дітей, 199 – були поранені, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора станом на ранок 31-го дня війни.

«Найбільше постраждало дітей у Київській – 64, Харківській – 44, Донецькій – 50, Чернігівській – 38, Миколаївській – 28, Луганській – 25, Запорізькій – 17, Херсонській областях – 20, Києві – 16, Житомирській – 15 і Сумській областях – 14», – йдеться в повідомленні.

Через щоденні бомбардування й обстріли, за даними прокуратури, пошкоджені 570 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю.

«Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях», – наголосили в ОГП.

Напередодні в Офісі генпрокурора повідомляли, що за час війни в Україні загинули 135 дітей, 184 – були поранені.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».