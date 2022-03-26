За місяць війни загинули 54 залізничники – голова правління УЗ

54 залізничники загинули за місяць війни Росії проти України, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

«Ще 64 залізничники поранені, з різним ступенем тяжкості. І ще троє перебувають у полоні», – написав він у своєму телеграм-каналі ввечері 25 березня.

За даними Камишіна, з 24 лютого «Укрзалізниця» евакуювала три мільйони громадян із місць бойових дій. В УЗ раніше повідомляли про обстріли евакуаційних поїздів з боку військових РФ.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.