«Укрзалізниця» повідомила про обстріл евакуаційного поїзда під Васильковом

Евакуаційний поїзд, який прямував із Києва до Івано-Франківська, потрапив під обстріл, повідомила «Укрзалізниця» із посиланням на голову правління компанії Олександа Камишіна.

«Евакуаційний поїзд 43 Київ – Івано-Франківськ щойно потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва. В трьох вагонах повибивало вікна», – йдеться в повідомленні.

За даними голови «Укрзалізниці», наразі немає інформації про постраждалих ані серед бригади поїзду, ані серед пасажирів.

«Ворог вкотре прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру. Цього разу під обстріл потрапив евакуаційний поїзд з людьми. Це найсвятіше, що у нас зараз є. Я знову прошу весь цивілізований світ – допоможіть нам, закрийте небо. Свою роботу на землі ми зробимо», – закликав Камишін.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».