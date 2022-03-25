Прокуратура: від початку вторгнення РФ в Україні загинули 135 дітей

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 135 дітей, 184 дитини були поранені, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Найбільше постраждало дітей у Київській – 64, Харківській – 44, Донецькій – 46, Чернігівській – 34, Миколаївський – 25, Запорізькій – 26, столиці – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 та Сумській – 14 областях», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними прокуратури, через щоденні бомбардування й обстріли пошкоджені 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновані повністю.

«Пошкоджень та руйнувань зазнали більше ніж 230 шкіл та 155 дитячих садочків. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській та місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки», – наголосили в ОГП.

Там додали, що ці дані не є остаточними, «оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях».

Напередодні в Офісі генпрокурора повідомляли, що за місяць війни в Україні загинули 128 дітей.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».