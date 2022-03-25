ЄС підтримав створення Трастового фонду для допомоги у відновленні України

Лідери країн – членів Європейського союзу домовилися створити спеціальний фонд для відновлення України після російського вторгнення. Про таке рішення оголосили у ніч на 25 березня за підсумками засідання Європейської ради.

«Зважаючи на руйнування і величезні втрати, завдані Україні внаслідок російської військової агресії, Європейський союз зобов’язується надавати підтримку українському уряду для невідкладних потреб і, як тільки російський наступ припиниться, у відбудові демократичної України. З цією метою Європейська рада погоджується створити Трастовий фонд солідарності в Україні і запрошує своїх міжнародних партнерів до участі в ньому та закликає розпочати підготовку без зволікань», – йдеться в заяві.

Єврорада також закликала Європейську комісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні здійснити необхідні реформи.

«Європейська рада закликає своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору фінансування в рамках Трастового фонду солідарності України», – наголошується в документі.

В уряді України 15 березня заявили, що збитки від війни, початої Росією, складають щонайменше 565 мільярдів доларів.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».