ЄС закликав Росію негайно зупинити воєнні злочини і вивести війська з України

Лідери країн Європейського союзу закликали Росію негайно зупинити війну в Україні і вивести з її території всі російські війська і техніку. Заяву за підсумками зустрічі Європейської ради в Брюсселі 24 березня оприлюднили в ніч на 25 березня.

Крім того, лідери ЄС закликали Москсу перестати грубо порушувати міжнародне право і чинити воєнні злочини.

«Загарбницька війна Росії проти України грубо порушує міжнародне право і спричиняє масові втрати життя і поранення цивільних. Росія атакує мирне населення і націлюється на цивільні об’єкти, включаючи лікарні, медичні установи, школи і притулки. Ці воєнні злочини необхідно негайно припинити», – йдеться в заяві.

Єврорада наголосила, що винні та їхні спільники будуть притягнуті до відповідальності, відповідно до міжнародного права.

«Облога Маріуполя та інших міст України, а також відмова російських військових у гуманітарному доступі є неприйнятними. Російські війська повинні негайно гарантувати безпечні шляхи до інших частин України, а також гуманітарну допомогу Маріуполю й іншим містам, що перебувають в облозі», – наголошується в документі.

Європейська рада також вимагає від Росії «негайно припинити свою військову агресію на території України, негайно і беззастережно вивести всі сили та військову техніку з усієї території України і повністю поважати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів».

На зустрічі лідерів ЄС був також присутній президент США Джо Байден, який брав участь і в саміті НАТО та засіданні «Групи семи», які також відбувалися 24 березня в Брюсселі і були присвячені питанню вторгнення Росії в Україну.

24 березня США спільно з Європейським союзом і країнами «Групи семи» запровадили санкції проти депутатів Державної думи та оборонних підприємств Росії.

Під санкціями опинилися понад 600 фізичних та юридичних осіб. Серед них — голова «Сбербанку» Герман Греф, олігарх Геннадій Тимченко та його компанії, 17 членів правління «Совкомбанку» та 48 оборонних підприємств, які виробляють військову техніку, що використовується під час бойових дій в Україні.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».