Армія РФ застосувала заборонені касетні боєприпаси на Дніпропетровщині – прокуратура

Російські військові застосували заборонені касетні боєприпаси на Дніпропетровщині. Про це повідомили 27 березня у Офісі генерального прокурора України.

Зазначається, що Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

«За даними слідства, 27 березня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню «Торнадо-С» одного з населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Ракета була оснащена забороненими касетними боєприпасами. В ході огляду місця подій правоохоронцями та працівниками вибухотехнічної служби виявлено та вилучено фрагменти ракети. Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури уточнюється. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні», – мовиться у повідомленні ОГП.

У прокуратурі наголосили, що подібні дії російської армії становлять пряму загрозу життю та здоров’ю цивільного населення та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

«Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації», – заявили в Офісі генпрокурора.

Перевірити цю інформацію з незалежних джерел наразі неможливо.

За даними Офісу генпрокурора України, від часу масштабного вторгнення військ Росії зареєстровано 2905 «злочинів за статтею 438 КК України – порушення законів та звичаїв ведення війни».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну продовжується з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території і називає це «спеціальною операцією», яка має на меті «демілітаризацію та денацифікацію».