Обстріл села Станіслава на Херсонщині: загинули двоє чоловіків – ОГП

Внаслідок обстрілів збройними силами РФ села Станіслава на Херсонщині загинули двоє чоловіків. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора 27 березня.

«Пошкоджена інфраструктура та житлові будинки. Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме ст. 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти», – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочате кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), наголосили в ОГП.

І додали, що «наразі правоохоронці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації».

За даними Офісу генпрокурора України, від часу масштабного вторгнення військ Росії зареєстровано 2905 «злочинів за статтею 438 КК України – порушення законів та звичаїв ведення війни».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 1081 і поранення 1707 цивільних людей через війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 24 березня. УВКПЛ ООН додало, що реальні цифри – «значно вищі», оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, а багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».