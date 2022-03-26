Обстріл Барвінкового на Харківщині: п’ятеро загиблих – прокуратура

26 березня близько 11:00 російські військові обстріляли місто Барвінкове у Харківській області. Загинули четверо українських військових та один цивільний житель. Кількість поранених встановлюється. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.



«Внаслідок цього пошкоджено приміщення ліцею. Наразі ліквідовано пожежу приміщень навчального закладу», – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 1081 і поранення 1707 цивільних людей через війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 24 березня. УВКПЛ ООН додало, що реальні цифри – «значно вищі», оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, а багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.