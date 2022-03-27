Британська розвідка: війська РФ хочуть оточити українські сили на сході

Британська розвідка заявила, що просування російських військ на сході України свідчать про те, що Москва сподівається оточити українські сили на Донбасі.

«Схоже, що російські війська зосереджують свої зусилля на спробі оточення українських сил, які перебувають біля сепаратистських регіонів на сході країни, просуваючись із напрямку Харкова на півночі й Маріуполя на півдні», – повідомило Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

За повідомленням, поле бою на півночі України «залишається в основному статичним, а місцеві українські контратаки перешкоджають спробам Росії реорганізувати свої сили».

Раніше схожу заяву зробили в Пентагоні. Як повідомило агентство Reuters із посиланням на представника Міністерства оборони США, Росія змінила цілі своєї війни і націлена вже не на Київ, а на Донбас і має намір «відрізати» українські сили на сході.

25 березня в Міноборони Росії заявили, що будуть концентруватися на «повному звільненні Донбасу». Там додали, що «від початку» не планували штурму Києва і інших великих міст України, «але таку можливість не виключають».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».