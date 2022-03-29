350 загиблих і до 400 поранених: мер Чернігова розповів про ситуацію в місті

У Чернігові уже загинуло щонайменше 350 осіб і близько 400 є пораненими. Про це в ефірі національного марафону розповів мер міста Владислав Атрошенко. За його словами, більшість із цих людей – цивільні.

«У нас загинуло у місті вже близько 350 людей. Це – не остаточні дані. У нас наразі перепризначено начальника обласного управління охорони здоров’я, сподіваюся, будуть більш детальні цифри. Думаю, що ця цифра вже орієнтовно 400 осіб», – зазначив голова Чернігова.

Окрім того, ща його словами, до двох міських лікарень після кожного осбтрілу привозять 30-40 поранених і загалом число таких людей наразі становить до 400 осіб.

«Обстріли міста відбуваються з різних сторін, з відстані більше, ніж 5 кілометрів до адмінкордонів самого міста, мінометами 120 калібру. За таких умов не може бути прицільної стрільби. Відповідно, ставиться на меті саме знищення мирного населення. Це – геноцид українського народу. Абсолютно свідомий», – наголошує мер.

Російські війська постійно обстрілюють Чернігів та намагаються його заблокувати.

17 березня внаслідок обстрілу міста загинув громадянин США.

6 березня президент України Володимир Зеленський нагородив мера Чернігова Владислава Атрошенка як мера одного із міст, що найбільше відзначились з часу вторгнення Росії в Україну в обороні своїх громад, орденом мужності.