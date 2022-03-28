Місто Ірпінь звільнене від російських військ – мер

Місто Ірпінь звільнене від російських військ. Про це 28 березня повідомив мер Олександр Маркушин.

«Зараз відбувається зачистка. Хочу подякувати військовим Збройних сил України, територіальній обороні, Національній поліції та спецпідрозділам поліції, Головному розвідуправлінню. Коли ми – разом, ми – сила», – зазначив він.

Водночас мер Ірпеня наголосив, що у місто наразі повертатися не можна. За його словами, це небезпечно.

«Ми закріплюємося зараз на нових наших рубежах і далі будемо іти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і ми будемо мужньо його боронити», – наголосив Олександр Маркушин.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що російська армія «з особливою люттю знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь: цілеспрямовано вбиває мирних мешканців».

Пізно ввечері 22 березня, за повідомленням міського голови Ірпеня, війська РФ використали у районі Ірпеня заборонені фомфорні боєприпаси.

23 березня Національна поліція України повідомила про відновлення роботи поліції в Ірпені.

25 березня президент України Володимир Зеленський присвоїв Ірпеню почесне звання «Місто – герой України».