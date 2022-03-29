Генштаб: Росія виводить окремі підрозділи своїх військ із Київської і Чернігівської областей

Росія виводить окремі підрозділи своїх військ із території Київської та Чернігівської областей, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Мети наступальної операції противник не досяг. Відзначається виведення окремих підрозділів збройних сил російської федерації з території Київської та Чернігівської областей. При цьому зберігається високою загроза завдання російськими окупантами ударів по об’єктах військової і цивільної інфраструктури», – повідомили у Генштабі станом на 12:00 29 березня.

За повідомленням, у військ РФ «існує проблема посилення і проведення ротації наявного угруповання». «Так, тільки в Тихоокеанському флоті збройних сил Російської Федерації, підрозділи комплектування, за причини відмови особового складу брати участь у так званій «спеціальній операції», не спроможні укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу», – йдеться в повідомленні.

На Волинському напрямку, за даними Генштабу, угруповання збройних сил Білорусі «забезпечує прикриття свого державного кордону, проводить демонстраційні дії».

На Поліському напрямку війська РФ обмежуються обстрілами артилерією, перегрупуванням наявних підрозділів і частковим їх виведенням на територію Білорусі, додали в Генштабі.

Масштабна війна Росії проти України триває 34-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.