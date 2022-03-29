ЗСУ 28 березня збили дві російські ракети, запущені по Львову з Білорусі – Міноборони

Українські військовослужбовці ввечері 28 березня збили дві ракети біля Львова, запущені російськими військами з території Білорусі, повідомило Міністерство оборони України з посиланням на дані повітряного командування «Захід».

«Наприкінці доби 28 березня з території Республіки Білорусь, винищувачем окупантів було випущено дві ракети типу «Х», які рухалися у напрямку міста Львова. Обслугами радіотехнічних військ цілі були вчасно виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони додали, що, крім того, підрозділи ЗРВ знищили два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Ввечері 26 березня голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що російські війська завдали ударів по двох об’єктах Львова – нафтобазі та заводу. Влада Львова також повідомила про п’ятьох постраждали та серйозні пошкодження об’єктів інфраструктури.

Пізніше Козицький повідомив, що нафтобаза у Львові була знищена цим ударом.

У ЗСУ додали, що по Львову було випущено шість ракет.

Київ неодноразово просив НАТО закрити небо над країною, щоб зупинити бомбардування та авіанальоти російської армії. Однак на прохання «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.