Генштаб ЗСУ про втрати Росії у війні: 17 200 осіб, майже 600 танків, 127 літаків

Росія втратила у війні з Україною близько 17 200 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 березня.
Крім того, серед втрат РФ орієнтовно:
- 597 танків
- 1710 бойових броньованих машин
- 303 артилерійські системи
- 96 РСЗВ
- 54 засоби ППО
- 127 літаків
- 129 гелікоптерів
- 1178 одиниць автомобільної техніки
- 7 кораблів /катерів
- 73 цистерни з ПММ
- 71 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 21 одиниця спеціальної техніки
- 4 пускові установки ОТРК/ТРК.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – йдеться в повідомленні.
25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень.
За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.
Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.
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