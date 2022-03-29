Генштаб ЗСУ про втрати Росії у війні: 17 200 осіб, майже 600 танків, 127 літаків

Росія втратила у війні з Україною близько 17 200 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 березня.

Крім того, серед втрат РФ орієнтовно:

597 танків

1710 бойових броньованих машин

303 артилерійські системи

96 РСЗВ

54 засоби ППО

127 літаків

129 гелікоптерів

1178 одиниць автомобільної техніки

7 кораблів /катерів

73 цистерни з ПММ

71 БПЛА оперативно-тактичного рівня

21 одиниця спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК/ТРК.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – йдеться в повідомленні.

25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 – зазнали поранень​.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.