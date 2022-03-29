Путін став «глобальним вигнанцем» – тимчасова повірена у справах США

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв’ю Радіо Свобода заявила, що президент Росії Володимир Путін став «глобальним вигнанцем».

Вона сказала про це, відповідаючи на запитання про те, чи буде президент США Джо Байден колись спілкуватися із Путіним на рівних, незалежно від того, як закінчиться війна в Україні.

«Я не можу говорити про майбутні рішення, але я можу сказати, що президент Путін став глобальним вигнанцем. І цього статусу дуже важко позбутися, чесно кажучи. Президент Байден не закликає до зміни режиму. З іншого боку, мені складно сказати, як президент Путін повернеться до дипломатичного статусу, який він мав до того, як він безпідставно напав на Україну», – сказала Квін.

Президент США Джо Байден у своїй великій промові у Варшаві 26 березня звинуватив президента Росії Володимира Путіна у «незацікавленості» та «брехні» у відповідь на спроби Заходу вести «справжню дипломатію» щодо війни, розв'язаної Росією.​

«Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі», – сказав Байден, завершуючи свою промову за підсумками триденної поїздки до Європи. Після цього в адміністрації США заявили, що Байден не закликав до зміни режиму в Росії.

28 березня речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи слова президента США, заявив: «Це не вирішувати Байдену. Президента Росії обирають росіяни».

Джо Байден 28 березня заявив журналістам, що не вважає потрібним просити вибачення за слова про те, що президент Росії Володимир Путін «не може залишатися при владі».

Байден сказав, що «не вибачається» за слова, які були виголошені наприкінці його промови у Варшаві 26 березня, бо такий коментар був виявом «морального обурення», а не нової політики США.