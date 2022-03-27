Блінкен: США не ставлять за мету зміну режиму в Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про незмінність офіційної політики Сполучених Штатів Америки і про те, що Вашингтон не дотримується стратегії зміни режиму в Росії чи будь-якій іншій країні.

Блінкен, який перебуває з візитом в Ізраїлі, прокоментував слова президента США Джо Байдена про президента Росії Володимира Путіна, які прозвучали напередодні у Варшаві. У промові, присвяченій війні в Україні, Байден сказав: «Заради всього святого, ця людина не може залишатися при владі». Багато коментаторів сприйняли ці слова як свідчення того, що США ставлять за мету усунення Путіна від влади.

За словами Блінкена, Байден говорив про те, що Путін не повинен мати владу над сусідніми країнами, зокрема, що в нього немає права на агресію проти України. Раніше з таким самим роз’ясненням виступив Білий дім.

Байден і його найближчі соратники в ході передвиборчої кампанії та після неї наголошували, що не виступають за зміну режиму в інших країнах, відзначаючи, зокрема, негативний досвід кампанії в Іраку. Однак це не означає відмову від протистояння авторитарним режимам.

У своєму виступі у Варшаві Байден різко розкритикував Путіна за розв’язання війни в Україні, назвавши його диктатором і тираном, а також звинувативши у воєнних злочинах. Він також звернувся безпосередньо до громадян Росії, наголосивши, що США їм не ворог.

Байден закликав росіян подумати про те, що російська держава зараз несе Україні смерть і руйнування, і порівняв події Другої світової війни з нинішніми подіями в Україні. Прямо він не закликав росіян до непокори чи якихось інших дій.

У Кремлі також відреагували на слова Байдена, заявивши, що це вирішувати не йому, бо «Путіна обирають росіяни».