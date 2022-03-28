Байден назвав свої слова про Путіна виявом «морального обурення», а не закликом усунення від влади

Президент США Джо Байден заявив журналістам 28 березня, що не вважає потрібним просити вибачення за слова про те, що президент Росії Володимир Путін «не може залишатися при владі».

Байден сказав, що «не вибачається» за слова, які були виголошені наприкінці його промови у Варшаві 26 березня. За його словами, такий коментар був виявом «морального обурення», а не нової політики.

Саме так, сказав Байден, він зреагував на поведінку, яка «примушує увесь світ говорити: «Боже мій, що робить ця людина?».

Американський президент каже, що своїми словами не «формулював зміну політики», а висловив «обурення тим, що така людина перебуває при владі», особливо, одразу після відвідин українських біженців.

«Ніхто не вірить, що я говорив про повалення Путіна. Останнє, що я хочу робити, це вступати в наземну війну з Росією», – сказав Байден.

Відповідаючи на запитання, чи викличуть його слова негативну відповідь з боку Путіна, Байден відповів: «Мені байдуже, що він думає... Він збирається робити те, що збирається».

Байден зазначив: якщо Путін «продовжить свій курс, він стане ізгоєм у всьому світі і хтозна, ким він стане вдома, з точки зору підтримки».

Президент США Джо Байден у своїй великій промові у Варшаві 26 березня звинуватив президента Росії Володимира Путіна у «незацікавленості» та «брехні» у відповідь на спроби Заходу вести «справжню дипломатію» щодо конфлікту.​

«Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі», – сказав Байден, завершуючи свою промову за підсумками триденної поїздки до Європи.

28 березня речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи слова Байдена, заявив: «Це не вирішувати Байдену. Президента Росії обирають росіяни».