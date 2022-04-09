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Лондон повідомив, яку зброю надасть Україні

Президент України Володимир Зеленський (праворуч) і премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Київ, 9 квітня 2022 року

Велика Британія надасть Україні 120 бронемашин та нові протикорабельні ракетні комплекси, повідомив офіс премʼєр-міністра Бориса Джонсона після його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За неофіційними даними, які наводять британські ЗМІ, може йтися про бронемашини Mastiff і Jakal.

Напередодні британський уряд оголосив про надання нової військової допомоги Україні на 100 мільйонів фунтів, зокрема понад 800 протитанкових ракет, ракетні комплекси Starstreak та Javelin.

Зеленський за результатами переговорів із Джонсоном закликав до «ще більшого тиску» на Росію з наданням українцям допомоги в «обороні, а також у санкціях». Інші країни мають наслідувати приклад Великої Британії, сказав Зеленський, додавши, що настав час «запровадити повне ембарго на енергетичний сектор Росії, збільшити поставки зброї Україні».

Президент України Володимир Зеленський 9 квітня мав переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прибув до Києва без попереднього оголошення.

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