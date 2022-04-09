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«Новий пакет фінансової та військової допомоги» – речник Джонсона про деталі візиту до Києва

Остання зустріч перед війною: президент Украины Владимир Зеленский (ліворуч) і премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Мюнхен, 19 лютого 2022 року

Речник премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона повідомив, про що йшлося на неанонсованих заздалегідь переговорах голови британського уряду з президентом України Володимиром Зеленським 9 квітня в Києві.

«Прем’єр-міністр поїхав в Україну, щоб особисто зустрітися з президентом Зеленським на знак солідарності з українським народом. Вони обговорять довгострокову підтримку України з боку Великої Британії, а прем’єр-міністр викладе новий пакет фінансової та військової допомоги», – сказав речник Даунінг-стріт.

Посольство України у Великій Британії опублікувало у твітері фотографію, на якій Джонсон сидить напроти Зеленського за столом.

Раніше, повідомляючи про цей візит, заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга назвав Британію «лідером у оборонній підтримці України, лідером в антивоєнній коаліції, лідером у санкціях щодо російського агресора».

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