Прем’єр Британії пропонує дати Україні зброю для захисту Одеси – The Times

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон виступив за постачання Україні зброї, яка допоможе захистити Одесу, повідомляє 3 квітня видання The Times із посиланням на свої джерела.

За даними The Times, напередодні Джонсон сказав міністрам, що він хоче поставити Україні протикорабельну зброю, щоб запобігти наступу російських військ на Одесу, так само, як британські протитанкові ракети були використані, щоб зупинити наступ на Київ.

Міністерство оборони Росії 3 квітня заявило, що російські військові завдали ударів по Одесі з кораблів і літаків. За повідомленням, яке цитують російські ЗМІ, обстріляли нафтопереробний завод і сховища паливно-мастильних матеріалів в районі Одеси.

Українська влада інформації про конкретні руйнування після російського удару по Одесі не повідомляла.

Мер Одеси Геннадій Труханов вранці заявив, що удари були завдані по «об’єктах критичної інфраструктури». За попередніми даними, жертв немає, додав він.