Британська розвідка: українська ППО продовжує створювати «серйозну проблему» для військ РФ

Протиповітряна оборона України продовжує створювати «серйозну проблему» для російських повітряних і ракетних операцій, заявила 3 квітня британська військова розвідка.

«Протягом останнього тижня спостерігалася концентрація російської повітряної активності на південному сході України, ймовірно, внаслідок того, що Росія зосередила свої військові дії в цьому районі. Незважаючи на постійні зусилля Росії щодо зниження спроможності української протиповітряної оборони, Україна продовжує створювати серйозну проблему для російських повітряних і ракетних операцій. У результаті російські літаки все ще вразливі до систем ППО малої і середньої дальності», – йдеться в повідомленні розвідки, оприлюднені Міністерством оборони Великої Британії у твітері.

«Нездатність Росії знайти й знищити системи протиповітряної оборони серйозно завадила їхнім зусиллям отримати широкий контроль над повітрям, що, у свою чергу, значно вплинуло на їхню здатність підтримувати просування наземних сил», – додали в розвідці.

За даними Генштабу ЗСУ, серед втрат, яких Росія зазнала у війні проти України, зокрема 143 літаки і 134 гелікоптери.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли. Останніми днями війська РФ змінили тактику, як кажуть у Генштабі ЗСУ, і тепер це може означати ведення наступальних дій на східному і південному напрямках.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».