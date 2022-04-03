ЗСУ: за добу збили 8 повітряних цілей військ РФ

Два літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34), вертоліт, БпЛА і чотири крилаті ракети військ Росії уразили 2 квітня Повітряні сили ЗСУ, повідомило Командування Повітряних сил.

«Ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує завдавати ракетно-бомбові удари по скупченню військ, колонах техніки, логістичних центрах і живій силі окупантів», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в ніч на 3 квітня.

2 квітня Генштаб Збройних сил України заявив, що число втрат серед російських військових наближається до 18 тисяч. Росія називає значно менші цифри, при цьому про втрати військової техніки не повідомляє.

25 березня Генеральний штаб збройних сил РФ лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.