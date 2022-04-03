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Російська армія відступає, щоби вдарити з новою силою по Україні?

Російська армія відступає, щоби вдарити з новою силою по Україні?
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Російська армія відступає, щоби вдарити з новою силою по Україні?

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Росія програла битву за Київ. Українські війська звільняють місто за містом, село за селом у Київській, Чернігівській та інших областях. Що змусило російську армію відступити, кинути танки та іншу військову техніку? Яким буде наступний удар Путіна?

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