Чи є перспектива мирних переговорів України та Росії? Про це у новому спецпроєкті Донбас Реалії
Російська армія відступає, щоби вдарити з новою силою по Україні?
Випуски
-
-
18:30, 20 березня 2022
Контратака армії України: російських військових відкинули від Києва | Донбас Реалії
-
18:00, 13 березня 2022
Як Україна відбиває атаку Росії? | Донбас Реалії
-
22:00, 06 березня 2022
Росія прорахувалась: як українці захищають Київ? | Донбас Реалії
-
18:00, 27 лютого 2022
Росія вторглась в Україну: бліцкриг провалився | Донбас Реалії
-
18:00, 20 лютого 2022
Вторгнення в Україну: навіщо Росія б'є по Донбасу? | Донбас Реалії
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
Віталій Портников
Від Путіна відхрещуються ті, хто йому симпатизував
-
-
-
-
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ