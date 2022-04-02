Зеленський повідомив про посилення оборони на східному напрямку та на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові нині посилюють оборону на східному напрямку та на Донбасі.

«Свідомі того, що ворог має резерви для посилення тиску на сході. У чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити і Донбас, і південь України. В чому наша мета? Захистити нас, нашу свободу, нашу землю і наших людей. Робити все для захисту. Наш героїчний Маріуполь продовжує стримувати значну частину ворожих сил. Завдяки цьому опору, завдяки мужності та стійкості інших наших міст Україна отримала безцінний час. Той час, який дає змогу ламати тактику ворога й послаблювати його можливості», – сказав Зеленський у нічному відеозверненні.

Він зазначив, що Україна так і не отримала достатньо сучасних західних протиракетних систем і літаків, щоб стримати наступ військ РФ.

«Кожна російська ракета, яка вдарила по наших містах, і кожна бомба, яку скинули на наших людей, на наших дітей, лише додають чорної фарби до того, як в історії будуть описані всі, від кого залежало рішення. Рішення, чи допомагати Україні із сучасною зброєю», – сказав Зеленський.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Київ неодноразово просив НАТО закрити небо над країною, щоб зупинити бомбардування та авіанальоти російської армії. Однак на прохання «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».