Зеленський про ініціативу зміни гімну: «мого підпису під такими законопроєктами не буде»

Президент Володимир Зеленський розкритикував ініціативу деяких депутатів Верховної Ради щодо зміни слів державного гімну України і заявив, що навіть у разі ухвалення документу парламентом, він його не підпише.

«Хочу сказати декілька слів і тим політикам, деяким депутатам Верховної Ради України, які абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Настільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн. У мене питання до цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з’явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що – видатні поети? Може, ви відзначилися чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий прийшов, що можна гімн міняти, коли тобі захочеться?», – заявив Зеленський під час звернення в ніч на 3 квітня.

Він закликав цих депутатів «заспокоїти емоції» і припинити «виставляти себе дурнями».

«Вважаю, що авторам цих та інших подібних законопроєктів, пропозицій, варто було би взяти зброю в руки і вирушити на поле бою, якщо у вас є ці можливості. Лише там щось зрозумієте. І навіть якщо випадково за щось подібне проголосують, все одно мого підпису під такими законопроєктами не буде. Не витрачайте час», – наголосив президент.

Згідно з даними сайту парламенту, у Верховній Раді зареєстровані два законопроєкти, які передбачають зміну слів українського гімну. Ініціаторкою одного з них є Людмила Буймістер (позафракційна, раніше була у «Слузі народну»), вона подала документ 14 березня.

Альтернативний законопроєкт 28 березня внесли двоє народних депутатів від «Слуги народу» Іван Юнаков і Георгій Мазурашу.

У документі Буймістер пропонує перші два рядки куплету викласти в такій редакції:

«Переможе Україна! І слава, і воля,

Бо нам, браття молодії, усміхнулась доля».

В іншому законопроєкті пропонується встановити, що державним гімном України є національний гімн на музику Михайла Вербицького зі словами такого змісту:

«Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!».

У пояснювальній записці до першого документу вказано: «Сьогодні ми бачимо нову Україну! Для всього світу нація українців стала символом героїзму, патріотизму, єднання та перемоги. Настав час нових героїв, нових символів, нових перемог, усвідомлення своєї унікальності та незламності, а відтак час виразу «Ще не вмерла України» пройшов, відтепер тільки – Переможе Україна!».

Автори іншого законопроєкту пояснюють свою ініціативу так: «Виклик, з якими стикнулась Україна, починаючи з 24 лютого 2022 року, є прямим посяганням на її незалежність, суверенітет 1 існування як держави в цілому. Перемога у війні за своє існування та продемонстрована здатність до відстоювання своєї державності та суверенних територій привела до необхідності внесення змін Державного Гімну України, наповнення його новим змістом і характером».