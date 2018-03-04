У Польщі вшанували 203-ю річницю від дня народження автора музики українського гімну Михайла Вербицького

Сотні українців із Львівщини, Тернопільщини, Івано-Франківщини приїхали в село Млини (Польща, Підкарпатське воєводство), щоб ушанувати пам’ять автора музики українського гімну, отця Михайла Вербицького, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На могилу до Михайла Вербицького сотні українців приїхали з державною символікою. Люди заспівали гімн «Ще не вмерли України і слава, і воля», звучали і молитви.

«Я сюди приїжджаю щороку. Колись, у радянський час, було заборонено сюди їхати. Кожен рік все більше і більше людей їдуть вклонитись могилі отця Вербицького», – говорить праправнучка автора українського гімну Любов Вербицька.

У заході взяла участь також представник Підкарпатського воєводства.

Священик народився в селі Явірник-Руський біля Перемишля (нині Польща) 4 березня 1815 року. У Млинах він був парохом із 1856 року. Дерев’яний храм зберігся до сьогодні, але вже належить до Римо-католицької церкви. Двічі на рік храм відчиняють спеціально для українців, які приїжджають вклонитись могилі Михайла Вербицького.

«У день народження і дня смерті отця Михайла Вербицького ми тут відправляємо, нам тут дозволяють служити. Я служив тут парохом від 1994 року, був на всіх урочистостях. У 1990 році сюди приїжджав дисидент В’ячеслав Чорновіл. То був перший великий похід. Могила виглядала по-іншому. Люди їдуть з України сюди, як старші, так і молоді, щороку більше і більше людей. Тут отець Михайло Вербицький написав музику на вірш Павла Чубинського «Ще вмерла Україна», – каже отець УГКЦ в Перемишлі Богдан Степан.

Саме у Перемишлі вперше Вербицький сам виконав пісню «Ще не вмерла Україна» у 1863 році в Духовній семінарії. За однією з версій, Михайло Вербицький прочитав патріотичний вірш Павла Чубинського в часописі. Священик залишив велику творчу спадщину – близько 40 церковних ком, солоспівів, музику до театральних вистав, світські пісні.