Українські військові стверджують, що знайшли масове поховання вбитих загарбників

Українські військові стверджують, що знайшли братську могилу з тілами російських військових, убитих у війні проти України. Як 9 квітня повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України, поховання виявлене у селі Вільхівка, розташованому на відстані 8 кілометрів від Харкова.

«Міф про те, що «росіяни своїх не кидають», остаточно зруйновано. При зачистці населеного пункту Вільхівка, що під Харковом, бійцями 92-ї ОМБр виявлено братську могилу окупантів», – йдеться у повідомленні.

Міжнародні засоби інформації вказують, що не можуть негайно перевірити справжність фотографії, на якій зображено щонайменше 10 тіл у російській формі.

Дані української розвідки вказують на те, що російські військові перегруповуються на сході України, після чого планують просуватися у бік Харкова, заявив в інтерв’ю CNN начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов. За його словами, російські сили також здійснюють перегрупування у напрямку Ізюма Харківської області.