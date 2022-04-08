Війська РФ намагаються наступати в напрямку Попасної і Сєвєродонецька, без успіху – Міноборони

Російські військові намагаються наступати в напрямку населених пунктів Попасна і Сєвєродонецьк, без успіху, повідомляють у пресслужбі Міністерства оборони України.

За даними відомства, на донецькому і таврійському напрямках країна-агресор продовжує нарощування угруповання військ.



«На південнобузькому напрямку ворог вів бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка. Намагався здійснювати вогневий вплив з метою завдання ураження підрозділам ЗСУ у зазначеному районі. Мети не досяг», – йдеться у повідомленні.

Війська РФ продовжують блокувати Харків і обстрілювати житлові квартали з використанням артилерії, зокрема і реактивних систем залпового вогню та мінометів великого калібру, додають у Міноборони.

Також, за даними міністерства, агресор має значні проблеми з комплектуванням військових частин.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».