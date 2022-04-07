Війська РФ продовжують перегрупування для наступу на схід України – Генштаб

Російські війська продовжують перегрупування з метою формування наступального угруповання на схід України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполя, веденні наступу в районі Ізюма та спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку« », – повідомляє Генштаб у фейсбуці.

За даними українських військових, на південнобузькому напрямку війська країни-агресора намагаються не допустити подальшого просування підрозділів ЗСУ та покращити тактичне положення своїх підрозділів в деяких районах.

«На Волинському напрямку існує імовірність ракетно-бомбових ударів ворога по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території республіки Білорусь« », – додають у Генштабі

Українські військові зазначають, що на донецькому і таврійському напрямках війська РФ продовжують здійснювати вогневий вплив та ведення штурмових дій – ракетно-бомбові удари, артилерійський вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів, а порт Бердянськ російські військові використовують для перекидання озброєння, військової техніки та особового складу.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».