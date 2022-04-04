Росія переміщує на схід України найманців із «ПВК Вагнера» – британська розвідка

Росія продовжує спрямовувати свої сили на схід України, зокрема направляючи туди найманців із «ПВК Вагнера», повідомила британська військова розвідка 4 квітня.

«Російські сили продовжують консолідуватися і реорганізовуватись, перенаправляючи свій наступ на Донбас на сході України. Російські війська, у тому числі найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер», пов’язаної з державою, переміщуються в цей район», – йдеться в повідомленні, розміщеному у твітері Міністерства оборони Британії.

Напередодні британська розвідка вказувала, що в Маріуполі Донецької області тривають важкі бої, російські війська хочуть взяти місто, яке «майже напевно» є ключовою ціллю російського вторгнення, бо забезпечить сухопутний коридор з Росії до окупованого Криму.

4 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська станом на 40-у добу вторгнення в Україну проводять перегрупування.

На Донецькому та Таврійському напрямках, за даними Генштабу, сили військ РФ зосереджені на Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, Маріуполі. По Маріуполю сьогодні війська РФ завдали 8 авіаційних ударів, тривають вуличні бої. «Українські захисники та захисниці тримають оборону міста», додали у Генштабі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.